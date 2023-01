Streit um den Potsdamer Staudenhof Jusos wollen Moratorium für DDR-Block

Die Aktivisten für den Erhalt des Staudenhofs bekommen Rückendeckung von den Potsdamer Jusos, also den jungen Sozialdemokraten. In einer Mitteilung vom Dienstag forderten diese von der SPD-Fraktion ein Moratorium zu dem Block. In der gemeinsamen Erklärung teilte etwa Vize-Jusos-Chef Leonel Richy Andicene mit: „Weder die Klimakrise noch die Wohnungsnot in Potsdam erlauben es, einen bestehenden und sanierfähigen Bau mit sozialem Wohn- und Begegnungsraum aus ästhetischen Erwägungen abzureißen. Potsdam ist kein Museum und die Vergangenheit kann auch mal vergangen bleiben.“ Julius Köhler, Co-Vorsitzender der Jusos Potsdam, betonte: „Den Staudenhof abzureißen, wäre aus unserer Sicht ein fatales Zeichen für das gesellschaftliche Miteinander.”

