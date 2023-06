Tagesspiegel Plus Streit um Lok-Sportplatz in Potsdam : Ministerium will „zum vollen Wert“ verkaufen

Im Konflikt um den Verkauf des Sportplatzes in der Berliner Vorstadt erteilt das Verkehrsministerium einer verbilligten Abgabe eine Absage. Die Linke will das Thema im Haushaltsausschuss des Bundestags ansprechen.