Streit um Potsdamer Gartensparte Angergrund Investor bietet Areal für Flüchtlingsunterkunft an – und pocht auf Entschädigung

Kommt neue Bewegung in den Dauerstreit um die verwaiste Kleingartensparte Angergrund in Süd-Babelsberg? Der Eigentümer, die Investorenfirma Tamax, bietet das Areal als Platz für dringend benötigte Flüchtlingsunterkünfte in Potsdam an. „Dass dafür unsererseits die Bereitschaft auf unseren Flächen im Raum Berlin-Brandenburg besteht, dazu haben wir bereits im vierten Quartal 2022 eine erste Mitteilung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgegeben“, sagte Tamax-Chef Kai-Uwe Tank den PNN auf Anfrage.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden