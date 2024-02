Studio Babelsberg Bill Murray und James McAvoy in Potsdam vor der Kamera

Es zieht wieder Leben ein in die lang verwaisten Filmateliers an der August-Bebel-Straße. Nach mageren Corona-Jahren und einer Flaute wegen zweier Streiks in der amerikanischen Filmbranche – direkt nach Übernahme des Studios durch den neuen Studio-Betreiber Cinespace – sollen in diesem Jahr mindestens drei internationale Drehs in Babelsberg produziert werden.