Stürmische Vorweihnachtszeit Wetterdienst warnt vor heftigen Böen in Potsdam – Sperrungen im Volkspark

Sturmtief Zoltan sorgt in Potsdam und Umgebung für eine stürmische Vorweihnachtszeit. Am Donnerstagmorgen ist in der Landeshauptstadt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Ab 13 Uhr warnt der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde. Lokal muss mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Die Sturmwarnung gilt für ganz Brandenburg bis in die Nacht hinein. In Teilen des Landes drohen nachmittags und abends Gewitter.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wegen der Wetterlage sind im Potsdamer Volkspark Bereiche mit Altbaumbeständen zwischen Donnerstagmittag und Samstagmorgen gesperrt. Betroffen sind nach Angaben der Pro Potsdam der Waldpark im Osten der Anlage und ein Teil des Remisenparks im nördlichsten Bereich. Die übrigen Parkflächen können betreten werden. Parkbesucherinnen und Parkbesucher werden um erhöhte Achtsamkeit gebeten. Auf Aushängen wird im Volkspark über die Sperrungen informiert.

Die Parks und Gärten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg bleiben am Donnerstag vorerst geöffnet. Dennoch würden Besucherinnen und Besucher um Vorsicht gebeten. Von einem Parkbesuch werde möglichst abgeraten, sagte ein Sprecher der Stiftung der dpa.

Am Donnerstag bleibt es in Potsdam den ganzen Tag über regnerisch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad. Am Freitag wird es kühler, die Höchstwerte liegen bei fünf Grad. Die Sonne zeigt sich nur selten. Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu neun Grad, es bleibt regnerisch. Das gilt auch für Heiligabend. Beim Weihnachtsspaziergang am Sonntag sollten die Potsdamer einen Regenschirm dabei haben. Dafür ist eine Winterjacke nicht zwingend notwendig. Es werden Temperaturen von bis zu elf Grad erreicht. (mit dpa)