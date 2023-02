Sturmtief über Potsdam Umgestürzte Bäume, Unterbrechung im Tramverkehr

Ein Sturmtief am Freitagnachmittag hat zu Behinderungen im Straßen und Bahnverkehr geführt. Die Potsdamer Feuerwehr berichtet am Nachmittag von zehn witterungsbedingten Einsätzen wegen Astbruch und umgestürzten Bäumen. Verletzte gab es bis zum Freitagnachmittag nicht, hieß es aus der Leitstelle. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis in die Nacht vor Sturmböen.

Beim Potsdamer Verkehrsbetrieb kam es aufgrund zweier umgestürzter Bäume in der Nähe des Bisamkiezes zu einer Unterbrechung der Tramlinien 92 und 96 Richtung Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld. Wie der ViP auf PNN-Anfrage sagte, musste der Tramverkehr zwischen Johannes-Kepler-Platz und Waldstraße ab etwa 14.30 Uhr eingestellt werden. Ab Waldstraße wurde ein Bus-Ersatzverkehr Richtung Marie-Juchacz-Straße eingerichtet. Mitarbeiter des ViPs waren an der Unglückstelle, um die Bäume von Schienen und Oberleitungen zu räumen.

Die Störung soll noch bis in die Abendstunden andauern. Außerdem gab es zwei weitere Störungen bei den Buslinien 603 und 695. auch hier behinderten umgestürzte Bäume für kurze Zeit die Weiterfahrt.

Zur Startseite