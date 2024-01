Sturmtief zieht über Brandenburg hinweg Sperrungen im Potsdamer Volkspark – Tierpark Cottbus geschlossen

Am Mittwoch herrscht in Brandenburg Sturmgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im ganzen Bundesland bis in die Nacht zum Donnerstag vor Sturmböen. Die Böen können Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde erreichen. In Schauernähe muss laut DWD mit noch stärkerem Sturm gerechnet werden. Dort könnten schwere Sturmböen Geschwindigkeiten von rund 90 Kilometern pro Stunde erreichen.

Wegen des stürmischen Wetters kommt es im Potsdamer Volkspark in Bereichen mit Altbaumbeständen zu Sperrungen. Wie die kommunale Pro Potsdam Naturerlebnis GmbH mitteilte, dürfen der Waldpark im Osten der Anlage sowie der nördlichste Teil des Remisenparks bis Donnerstagmorgen nicht betreten werden.

Auf Aushängen wird vor Ort über die Sperrungen informiert. In den übrigen Bereichen des Volksparks dürfen sich Besucher uneingeschränkt aufhalten. Ebenso kann die Anlage durchquert werden. Der Betreiber des Volksparks bittet die Gäste um erhöhte Achtsamkeit.

Auch der Tierpark Cottbus bleibt wegen der amtlichen Sturmwarnung am Mittwoch geschlossen. Sollten die Wetterwarnungen aufgehoben werden, könne der Tierpark am Donnerstag wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen, teilte die Stadt mit.