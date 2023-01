Symposium zur Garnisonkirche Neue Aktualität für historische Fragen

Während der Wiederaufbau der Garnisonkirche die Stadtpolitik beschäftigt, widmet sich am Freitag und Samstag ein wissenschaftliches Symposion der Geschichte des Kirchenbaus. Unter dem Titel „Preußisches Militär als Tradition und Erbe“ geht es in 16 Referaten mit 20 Wissenschaftlern um verschiedene Aspekte der Geschichte der Garnisonkirche. Veranstaltet wird das Symposion vom Lernort Garnisonkirche Potsdam und der Martin-Niemöller-Stiftung in Kooperation mit der Universität Kassel.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden