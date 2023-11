Täter auf der Flucht 29-Jähriger in Potsdamer Supermarkt niedergeschlagen

Zwei Unbekannte haben am späten Donnerstagabend in einem Supermarkt im Potsdamer Stadtteil Schlaatz einen 29-Jährigen niedergeschlagen. Nachdem der Mann zu Boden gegangen war, schlugen und traten die beiden Täter weiter auf das Opfer ein. Wie die Polizei mitteilte, soll einer der Angreifer versucht haben, den 29-Jährigen mit einer Glasflasche zu schlagen.

Die Unbekannten ließen in der Straße An der Alten Zauche erst von dem Mann ab, nachdem sich ein Zeuge eingeschaltet hatte. Die Täter flüchteten in Richtung des Wohngebietes. Der Vorfall hatte sich gegen 22.45 Uhr ereignet.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Duo blieb zunächst erfolglos. Am Tatort sicherten die Ermittler Spuren. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der verletzte 29-Jährige kam in eine Klinik, nachdem er vom Rettungsdienst unter anderem wegen einer Wunde am Kopf behandelt wurde.

Täter trugen Vollbart

Laut Zeugen soll einer der Täter etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Den Angaben zufolge hatte er ein südländisches Aussehen. Er trug einen Vollbart und auf dem Kopf eine weiße Strickmütze. Er hatte einen weißen Pullover und blaue Jeans an, zudem schwarze Adidas-Schuhe. Auch der andere Täter hatte einen Vollbart, er soll ebenfalls südländisch ausgesehen haben. Er trug eine blaue Adidas-Jacke und eine schwarze Hose, zudem graue Turnschuhe.

Hinweise zu den Angreifern nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.