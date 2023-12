Tagesspiegel Plus Täterin muss in die Psychiatrie : Im Wahn drei Frauen und ein Kind in Potsdam angegriffen

In einem akuten Schub paranoider Schizophrenie griff eine 40-Jährige im Mai in Potsdam vier Personen an und verletzte eine Frau schwer. Nun hat das Gericht sie in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.