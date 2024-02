Tatverdächtige festgenommen Einbruch in Potsdamer Vodafone-Laden

Nach einem Einbruch in einen Vodafone-Laden in der Potsdamer Innenstadt hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Das teilte die Polizeidirektion West mit. Den Angaben zufolge waren am frühen Mittwochmorgen drei Personen an der Tat beteiligt. Sie zerstörten eine Fensterscheibe des Ladens in der Dortustraße, brachen in das Geschäft ein und nahmen Ware aus dem Laden an sich. Dann ergriffen sie die Flucht.

Nachdem Zeugen die Polizei gegen 4 Uhr über den Einbruch informiert und die Täter beschrieben hatten, leiteten die Ermittler eine Fahndung nach den Tätern ein. Zwei Verdächtige stellte die Polizei daraufhin in einem Auto. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut. Die 19 und 21 Jahre alten Männer wurden festgenommen.

Der dritte Verdächtige wurde nicht gefasst. Am Tatort sicherte die Kriminalpolizei Spuren. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf.