Terminverschiebung am Landgericht Urteil zum letzten Staudenhof-Mieter erst im April

Der Termin für das Urteil im Prozess um den letzten Mieter des Wohnblocks Staudenhof verschiebt sich. Eine Sprecherin des Landgerichts bestätigte auf Anfrage, dass der Termin für die Verkündung der Entscheidung auf den 12. April verlegt worden sei. Es gäbe neue Argumente von Verfahrensbeteiligten, hieß es. Bisher war der kommende Montag als Termin genannt worden, linke Gruppen hatten bereits zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Landgericht aufgerufen.

Der letzte Mieter ist wie berichtet Anfang Dezember ausgezogen. In der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und der kommunalen Bauholding Pro Potsdam steht aber noch die Berufung aus. Die Fraktion Die Andere hatte jüngst mit Bezug auf einen Bericht der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erklärt, dass das Landgericht voraussichtlich im Sinne des Mieters entscheiden werde, die Kündigung gegen ihn also nicht rechtens gewesen sei. Gleichwohl hat die Pro Potsdam den Abriss des Staudenhofs am Alten Markt längst begonnen. Der Mann ist nach Darstellung der Pro Potsdam mittlerweile in eine angebotene Ersatzwohnung in der Innenstadt gezogen.