Teure Defa-Plakate, aber sonst? Potsdams erster Filmweihnachtsmarkt bleibt unscheinbar

Wenn Götz Friederich über Potsdams Filmweihnachtsmarkt spricht, sieht er einen Boulevard des Films: Filmkulissen aus dem Babelsberger Filmstudio, Schauspielgruppen in Märcheninszenierungen und das Filmplakat zum Defa-Märchen „Das kalte Herz“. Tatsächlich zu sehen sind zum Auftakt in diesem Jahr allerdings nur die 55 Defa-Filmplakate – und diese auch nur bei Tageslicht. Sobald es dunkel wird, verschwinden sie ganz an den Seiten der Buden.