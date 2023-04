Teures Studentenleben WG-Kosten in Potsdam um 40 Prozent gestiegen

Die Wohnkosten für Studierende in Potsdam sind in den letzten zehn Jahren um knapp die Hälfte gestiegen. Das hat eine Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts ergeben.

Haben Uni- und Hochschulstudierende in der brandenburgischen Landeshauptstadt im Wintersemester 2013 noch durchschnittlich 350 Euro für die Komplettmiete eines WG-Zimmers inklusive Nebenkosten. Im Sommersemester 2023 liegt der ermittelte Wohnpreis bei 490 Euro. Auch im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von fast neun Prozent.

Potsdam ist dabei für Studierende keineswegs der teuerste Ort in Deutschland. Das benachbarte Berlin ist durch einen laut Mendelssohn-Institut „dramatischen Anstieg der Wohnkosten“ zur zweitteuersten Stadt nach München geworden. In der bayrischen Landeshauptstadt müssen Studierende durchschnittlich 720 Euro für ein WG-Zimmer bezahlen, in Berlin werden im Schnitt 640 Euro für ein WG-Zimmer fällig. Bundesweit müssen Studierende den Angaben zufolge im Schnitt 458 Euro für ein Zimmer bezahlen. Vor einem Jahr waren es noch rund 414 Euro – die Preise legten also um mehr als zehn Prozent zu.

Noch in Jahresfrist war das Zimmer in der Bundeshauptstadt im Schnitt 90 Euro billiger, vor zehn Jahren waren WG-Zimmer in Berlin mit durchschnittlich 335 Euro sogar billiger als in Potsdam.

Wir müssen das Studierendenwerk stärker finanziell bei Neubauvorhaben unterstützen. Isabelle Vandre, Linke-Landtagsabgeordnete

Die brandenburgische Linke-Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre, Sprecherin für Hochschulpolitik und Stadtentwicklung, kritisierte: „Bei diesen Mietpreissteigerungen wird es immer mehr zu einer sozialen Frage, wer es sich überhaupt noch leisten kann, in Potsdam zu studieren.“ Sie forderte „mehr mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum“, aber auch eine engere Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk. „Wir müssen dringend Flächen finden, die sich für den Wohnheimbau eignen, das Studierendenwerk stärker finanziell bei Neubauvorhaben unterstützen.“

Tatsächlich gehört Potsdam mit den Studienergebnissen zu den 40 Städten, in denen die Wohnkostenpauschale für Studierende mit geringem Einkommen nicht mal für die Miete reicht. Diese BAföG-Pauschalsumme wurde im Vorjahr zwar auf 360 Euro angehoben, liegt damit aber immer noch 130 Euro unter dem Durchschnittspreis für ein Potsdamer WG-Zimmer.

„Vor diesem Hintergrund bedarf es dringend zusätzlicher finanziellen Unterstützung für Studierende, die außerhalb des Elternhauses wohnen“, stellt demnach auch Analyst Stefan Brauckmann vom Moses-Mendelssohn-Institut klar.

Die Untersuchung des Moses Mendelssohn Instituts geschah in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-Gesucht.de sowie dem Projektentwickler GBI Group. Dabei wurden Angebote in allen 94 deutschen Hochschulstädten mit mindestens 5.000 Studierenden ausgewertet. Durchgeführt wird die Marktbeobachtung seit 2013.

