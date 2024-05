Therapiehof Groß Glienicke Potsdam verhängt 4000 Euro Zwangsgeld 

Der Konflikt um den Therapiehof in Groß Glienicke spitzt sich weiter zu: „Zwei meiner Konten wurden gepfändet“, sagt Michael Fruth, der Betreiber des Hofes, auf dem er und seine Familie seit vielen Jahren therapeutisches Reiten für Kinder mit Behinderungen anbieten. „Wir können gerade keinen Strom und kein Wasser bezahlen.“ Die Rechnungen müsse er umständlich über die Bankkonten seiner Familie begleichen.

Veranlasst wurde die Pfändung durch die Stadt Potsdam, die auf diesem Weg 4125,36 Euro bei Fruth eintreiben will – ein Zwangsgeld, weil dieser seinen Hof bislang nicht geräumt hat. Fruth hatte den Therapiehof einst ohne Baugenehmigung errichtet, weil er sich auf mündliche Zusagen des Bauamtes verlassen hatte. Deswegen läuft gegen ihn ein ordnungsrechtliches Verfahren.

Ein Sondergebiet ist nicht der richtige Weg. Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos)

Fruth hatte vor zwei Wochen bei einer Einwohnerversammlung in Groß Glienicke verkündet, dass das Bauamt Potsdam ihn aufgefordert habe, seinen Hof innerhalb von 14 Tagen zu räumen, sonst würden Zwangsgelder verhängt. Droht nun die Räumung? „Bitte haben Sie Verständnis, dass sich die Landeshauptstadt zu laufenden ordnungsbehördlichen Verfahren grundsätzlich nicht äußert“, sagte ein Stadtsprecher auf PNN-Nachfrage.

Keine Mehrheit im Bauausschuss für Sondernutzung

Auch im Bauausschuss am Dienstag war um die Zukunft des Hofes gestritten worden: Die Fraktion „Mitten in Potsdam“ hatte beantragt, dass der Hof, der sich offiziell in einem Landschaftsschutzgebiet befindet, zu einem Sondergebiet umgewidmet wird. „Das wäre ein Weg, um aus dieser Situation rauszukommen“, sagte Wieland Niekisch (Mitten in Potsdam).

Der Therapiehof in Groß Glienicke hatte am Mittwoch einen Tag der offenen Tür veranstaltet. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

„Ein Sondergebiet ist nicht der richtige Weg“, sagte Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos). Die Stadt bevorzugt als Lösung stattdessen, dass das Gelände als Fläche für Landwirtschaft ausgewiesen wird. Im März hatte die Stadt das Landesumweltministerium um Erlaubnis gefragt, das Gelände für eine landwirtschaftliche Nutzung umzuwidmen, die Antwort wird frühestens vor der Sommerpause erwartet.

Stadtplaner Erik Wolfram gab zu bedenken, dass man das Ministerium erneut anfragen müsse, wenn der Ausschuss beschließen würde, statt einer landwirtschaftlichen Fläche ein Sondergebiet aus dem Hof zu machen. „Das würde die Antwort um rund sechs Monate verzögern.“ Am Ende stimmte der Bauausschuss gegen den Antrag von Mitten in Potsdam, die meisten Ausschussmitglieder wollten die Antwort des Umweltministeriums abwarten.

Betreiber misstraut Bauamt

Während sich Niekisch und Ralf Jäkel (Potsdam sozial gerecht) deutlich auf die Seite von Fruth stellten, gab es auch kritischere Töne: „Ich erkenne nicht, dass der Betreiber des Therapiehofes den aufgezeigten Weg gehen will“, sagte Pete Heuer (SPD). Fruth habe seit vier Jahren die Möglichkeit, eine landwirtschaftliche Nutzung seines Hofes zu beantragen, tue dies aber nicht. Andreas Menzel (Freie Wähler) bezeichnete Fruth sogar als „Störenfried im Ort“, der sich als Opfer darstellen würde.

Viele Anwohnerinnen und Anwohner sind für den Erhalt des Therapiehofes. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Für Fruth selbst ist die Umwidmung als Sondergebiet die einzige Lösung für den Konflikt. Dem Bauamt misstraut er: „Wenn die Fläche für landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen wird, dann könnte man den Hof aus dem B-Plan herausnehmen.“ Fruth fürchtet, so auf Umwegen von dem Grundstück vertrieben zu werden.

Sowohl die Potsdamer Linksfraktion als auch die Fraktion Die Andere kündigten an, weiter für den Erhalt des Hofes zu kämpfen. Die Andere will bei der Stadtverordnetenversammlung am 15. Mai beantragen, dass die Stadt „auf die Durchsetzung von Räumungs- und Vollstreckungsmaßnahmen“ verzichten solle, bis geklärt sei, „welche Nutzungen künftig auf dem Areal zulässig sein sollen.“