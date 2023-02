Tödlicher Unfall auf Potsdamer Baustelle Prozess wegen fahrlässiger Tötung vertagt

Wegen noch fehlender Ermittlungsergebnisse ist der Prozess um die möglicherweise fahrlässige Tötung eines Bauarbeiters in der Behlertstraße auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Das entschied Amtsrichter Francois Eckardt am ersten Verhandlungstag am Montag. So müsse die Black Box des Baggers ausgewertet werden, was bisher noch nicht erfolgt war.

