Tornados nicht ausgeschlossen Potsdam drohen schwere Gewitter, Sturmböen und Hagel

Auch in Potsdam herrscht am Donnerstag Unwettergefahr. In den Abendstunden ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Südwesten her einzelne schwere Gewitter auf. Diese können mit heftigem Starkregen und schweren Sturmböen einhergehen.

In der Spitze können die Böen Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Zudem müssen sich die Menschen auf Hagelschauer einrichten. „Örtlich ist die Bildung einzelner Tornados nicht ausgeschlossen“, so der DWD. In der zweiten Nachthälfte nehme die Unwettergefahr langsam ab.

Landesweit ist am Donnerstag ab dem Abend bis zum Freitagmorgen mit Gewittern und unwetterartigen Zuständen zu rechnen, weil sich ein Tiefdruckgebiet von Südwestdeutschland nach Polen verlagert. Am Tage ist die Gewittergefahr nach DWD-Angaben gering.

Vor allem in der Südhälfte Brandenburgs warnen die Meteorologen zudem vor einer starken Wärmebelastung. In der Mark sollen die Temperaturen am Donnerstag auf bis zu 31 Grad steigen.