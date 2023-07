Traditionslokal auf der Freundschaftsinsel Potsdamer Inselcafé hat neuen Betreiber

Das Inselcafé auf der Potsdamer Freundschaftsinsel hat einen neuen Betreiber. Hassan Khcheich, bekannt für seine Cuhibar am Luisenplatz, hat mit seiner Haban Gastro GmbH den Zuschlag bekommen und möchte „sobald als möglich“ das Inselcafé wiedereröffnen. Geplant ist laut Khcheich der 1. September, denn zunächst müsse das Inselcafé eingerichtet werden. „Wenn das früher zu schaffen ist, öffnen wir eher“, sagt der Potsdamer Gastronom.

Khcheich will mit Pizza und Pasta ein familien- und kinderfreundliches Angebot auf der Freundschaftsinsel schaffen. Auch Kaffee und Kuchen sollen Nachmittagsgäste anlocken, wobei der Kuchen aus eigener Produktion kommen soll. Khcheich, der seine Gastronomie als Familienbetrieb mit seinen vier Söhnen führt, rechnet mit vier bis sechs Mitarbeiterstellen für den Betrieb.

Das Inselcafé ist eine gastronomische Institution in der Potsdamer Innenstadt. Der Mietvertrag für die knapp 1000 Quadratmeter große Gewerbefläche läuft über zunächst fünf Jahre, mit Option auf weitere fünf Jahre, so Khcheich, der die Übernahme des Cafés langfristig sieht. Der Betrieb im denkmalgeschützten Gebäude ist nicht nur aufgrund der geringen Größe eine Herausforderung. So fehlen Kochmöglichkeiten in der Küche, wie die Stadt informierte. Die bisherige Betreiberin Alice Paul-Lunow hatte sich zurückgezogen. Ihr Mietvertrag lief im April aus. Geschlossen war „Theos Inselcafé“ bereits seit vergangenem Dezember.