Tramverkehr in Potsdam unterbrochen Krankentransport stößt gegen Straßenbahn

Wegen eines Zusammenstoßes von einem Krankentransport mit einer Straßenbahn in der Potsdamer Charlottenstraße kommt es derzeit zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt und im Tramverkehr, vor allem auf den Linien 91 und 94. Wie die Polizeidirektion West auf PNN-Anfrage erklärte, war der Fahrer eines Krankentransports am frühen Montagnachmittag mit einem Patienten auf der Charlottenstraße zu einer geplanten Behandlung unterwegs. Als er ein weiteres Fahrzeug überholen wollte, stieß der Krankentransport im Überholvorgang gegen die Tram, die ebenfalls unterwegs war.

Weder der Patient im Krankentransport noch der Fahrer des Wagens wurden laut Polizei verletzt. Auch in der Straßenbahn blieben Fahrgäste und Fahrpersonal unverletzt. Der Patient wurde laut Polizeisprecher Daniel Keip mit einem Rettungstransport zu seiner Behandlung gebracht.

Die Tramverbindung zwischen Platz der Einheit und Bahnhof Pirschheide ist unterbrochen, der Potsdamer Verkehrsbetrieb bittet, auf Buslinien auszuweichen. Derzeit seien noch Arbeiten an der Unfallstelle notwendig, hieß es von der Polizei. „Durch den Zusammenstoß wurde die Tram aus den Schienen gedrückt“, sagte Polizeisprecher Keip. Verkehrsbetrieb und Polizei seien dabei die Unfallstelle zu beräumen.