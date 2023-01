Trauer um Potsdamer Frauenaktivistin Helga Schulte mit 85 Jahren gestorben

Sie machte sich in der Nachwendezeit für die Rechte von Frauen stark und war Potsdams Gleichstellungsbeauftragte: Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Helga Schulte am 23. Dezember im Alter von 85 Jahren verstorben. Das teilte der Potsdamer Verein Frauen in der Lebensmitte (Fidl) am Montag mit.

Der Fidl-Verein erinnerte daran, dass es mit der Wiedervereinigung zu neuen Gesetzen im Arbeits-, Familien-, Scheidungs- und Vormundschaftsrecht kam. „Häufig mündete dies insbesondere bei Frauen in Resignation.“ Helga Schulte habe dagegen angekämpft, als Vorsitzende der Liberalen Frauen Brandenburg und im Potsdamer Rathaus, wo sie bis 1999 als Gleichstellungsbeauftragte wirkte.

Schulte schob Proteste gegen §218 zum Schwangerschaftsabbruch an, organisierte Frauenstammtische und die Brandenburgischen Frauenwochen. Von ihr stammt die Idee für das Sozialkaufhaus des Exvoto e.V. in Bornim. Der Fidl-Verein würdigt Helga Schulte als „eine Kämpferin in der Sache, eine streitbare, aber auch warmherzige Frau, deren Wirken über ihren Tod hinaus prägt“.

