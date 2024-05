Trotz gestiegenem Einkommen Bürgerumfrage ergab höheres Risiko für Armut in Potsdam

Die Potsdamerinnen und Potsdamer verdienen im Schnitt mehr Geld, zahlen mehr Miete, sind häufiger von Armut bedroht und schätzen ihren Arbeitsplatz als sicherer ein als vor zehn Jahren. Das sind einige der Ergebnisse der mittlerweile siebten Bürgerumfrage, die die Landeshauptstadt im vergangenen Jahr durchgeführt hat. 2300 Menschen haben daran teilgenommen.

Erstmals wurden die Befragten dabei nach ihren Einkommensverhältnissen befragt. „Den Potsdamerinnen und Potsdamern stehen durchschnittlich 2267 Euro pro Monat zur Verfügung“, heißt es in den mehr als 100 Seiten umfassenden Ergebnissen der Umfrage, die unter www.potsdam.de/buergerumfrage-leben-potsdam einsehbar sind.

In den letzten acht Jahren hat sich das Durchschnittseinkommen um 600 Euro erhöht, ein Plus von 36 Prozent. Gleichzeitig hat sich jedoch auch der Anteil der Potsdamerinnen und Potsdamer erhöht, die von Armut gefährdet sind: Lag dieser Wert 2015 noch bei 12,8 Prozent, sind es aktuell 15,8 Prozent.

Gefühlte Sicherheit im Job

Deutlich nach oben gegangen ist die gefühlte Arbeitsplatzsicherheit. „Knapp die Hälfte (48,8 Prozent) der Erwerbstätigen schätzt den eigenen Arbeitsplatz als sehr sicher ein, zehn Jahre zuvor waren es mit 27,4 Prozent deutlich weniger“, heißt es in der Umfrage. Eine Ursache dafür ist vermutlich der allgemeine Arbeitskräftemangel.

Wenig überraschend sind auch die Mieten gestiegen: 2013 zahlten die Befragten im Schnitt 6,80 Euro pro Quadratmeter (kalt), 2023 waren es 9,20 Euro. Aktuell zahlen die Mieterinnen und Mieter in Potsdam durchschnittlich 709 Euro Miete (kalt) im Monat. Am höchsten ist der Wert in der Nauener und der Berliner Vorstadt (1082 Euro), am niedrigsten am Schlaatz (389 Euro).

Abgefragt wurde zudem das Mobilitätsverhalten: Nur 29,5 Prozent der Befragten nimmt das Auto, für den Weg zur Arbeit, zur Ausbildungsstätte oder zur Schule. Die restlichen Teilnehmenden nutzen den ÖPNV, das Rad oder gehen zu Fuß. Für „Einkäufe und Erledigungen“ nutzen 35 Prozent das Auto.

Die Akzeptanz für Tourismus ist bei den Befragten hoch: Nur 17,5 Prozent finden, dass es in Potsdam zu viel Tourismus gibt, drei Viertel hingegen sagen, die Anzahl der Touristinnen und Touristen sei genau richtig.

„Verkehr“ ist größtes Problem

Neben den mehr als 60 Fragen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage auch angeben, was aus ihrer Sicht die größten Probleme in Potsdam seien: Mit weitem Abstand wurden hier die Bereiche Verkehr (36,5 Prozent) und Wohnen (20,4 Prozent) genannt. Beim Verkehr wurden dabei am häufigsten die Punkte Baustellen, mangelndes Parkplatzangebot, fehlende Radwege und zu viele Autos kritisiert. Beim Wohnen waren es das mangelnde Wohnungsangebot und zu hohe Mietkosten.

In beiden Bereichen hat es in den letzten zehn Jahren eine Verschiebung gegeben: 2013 hatten noch 44,1 Prozent der Befragten den Verkehr als größtes Problem angegeben, beim Wohnen waren es hingegen nur 16,3 Prozent.

Erstmals wurde das Thema Hitzeschutz abgefragt: Am größten empfinden die Befragten die Belastung an Hitzetagen auf Spielplätzen (49,7 Prozent „stark“ oder „sehr stark“) und in Fußgängerzonen (45,6 Prozent „stark“ oder „sehr stark“). 61,4 Prozent bewerteten bauliche Maßnahmen gegen Hitze an Kitas und Schulen als „sehr wichtig“, zum Beispiel Jalousien und Schattenplätze. 51,6 Prozent sprachen sich für mehr öffentliche Sitzgelegenheiten im Schatten aus.

Die Stadt will die Ergebnisse der Umfrage künftige Planungen miteinbeziehen. „Die Bürgerumfrage ist für uns ein Seismograf, der anzeigt, wo wir als Stadt nachsteuern müssen“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Ergebnisse. Vor allem Verkehr und Wohnen nannte er dabei als wichtige Punkte.