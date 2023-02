Trotz Neubau-Stopp Vonovia hält an Bauprojekt in Potsdam fest

Die Ankündigung des Wohnungskonzerns Vonovia, angesichts steigender Baukosten und hoher Zinsen in diesem Jahr bundesweit alle Neubauprojekte zu pausieren, berührt die Pläne in Krampnitz nicht. Das sagte Unternehmenssprecher Matthias Wulff am Mittwoch auf PNN-Anfrage. Das Projekt werde „gemäß der Abstimmung mit der Stadt Potsdam“ umgesetzt.

Die im Bau befindlichen Projekte würden wie geplant fortgeführt, die in Planung befindlichen Baufelder weitergeplant, so der Sprecher: „Es gibt keine Verschiebung“, betonte er.

Die Vonovia mit Sitz in Bochum hat 2021 das Berliner Unternehmen Deutsche Wohnen übernommen. Die Deutsche Wohnen hatte 2017 eine Teilfläche in Krampnitz gekauft und plant dort ein Stadtquartier mit rund 1800 Wohnungen – sowohl im Neubau als auch in denkmalgeschützten Gebäuden. Ende 2024 sollen die ersten Bewohner in sanierte Gebäude einziehen, hieß es vor wenigen Tagen.

Vonovia-Vorstand Daniel Riedl hatte der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesagt, dass alle für dieses Jahr geplanten Neubauprojekte pausiert würden.

Zur Startseite