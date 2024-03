Über rote Ampel gefahren Radfahrer stößt in Potsdam mit Linienbus zusammen

Ein Radfahrer hat am Montagnachmittag einen Zusammenstoß mit einem Linienbus glimpflich überstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bog der 89-Jährige in der Brandenburger Vorstadt auf Höhe der Kreuzung Zeppelinstraße/Breite Straße nach links ab, obwohl die Ampel für ihn offenbar auf Rot stand. Dabei übersah der Radfahrer wohl einen entgegenkommenden Bus, es kam zur Kollision.

Der 89-Jährige, der vor dem Zusammenstoß auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Breite Straße unterwegs war, erlitt leichte Verletzungen. Nach einer Versorgung durch Rettungskräfte kam er vorsorglich ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.