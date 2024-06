Überfall in Innenstadt Beraubt nach einem Disko-Abend

Ein 20-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen in der Potsdamer Innenstadt ausgeraubt worden sein.

Das Opfer meldete sich am Sonntag gegen 5.15 Uhr nach dem Überfall über den Notruf bei der Polizei und zeigte an, von zwei unbekannten Tätern angegriffen und beraubt worden zu sein, teilte die Polizeidirektion West mit. Wie bekannt wurde, hatte der Geschädigte bereits in einer Diskothek eine körperliche Auseinandersetzung mit den beiden Unbekannten. Die zwei Tatverdächtigen seien dem Opfer nach dem Verlassen der Disko schließlich gefolgt, teilte die Polizei weiter mit. In der Innenstadt brachten sie den 20-Jährigen zu Boden und entrissen ihm eine Bauchtasche mit nicht näher definiertem Inhalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Raubstraftat gegen Unbekannt. (PNN)