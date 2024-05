Um Zusammenstoß zu vermeiden Potsdamer Linienbus legt Vollbremsung ein – drei Verletzte

In Potsdam sind am Montagnachmittag drei Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt worden, nachdem der Busfahrer in der Brandenburger Vorstadt eine Vollbremsung einlegen musste. Der Fahrer wurde in der Zeppelinstraße/Ecke Auf dem Kiewitt zu dem Manöver gezwungen, weil ein Autofahrer kurz vor dem Bus einscherte, um nach rechts abzubiegen. Das teilte die Polizei mit.

Im Zuge der Gefahrenbremsung stürzten mehrere Fahrgäste, drei Personen wurden verletzt – darunter ein sieben Jahre altes Kind. Der Rettungsdienst musste nicht alarmiert werden. Der Autofahrer, der nach dem Vorfall nicht angehalten hatte, konnte dank Hinweisen von Zeugen ausfindig gemacht werden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Erst am Samstag hatten sich in einem Bus vier Menschen verletzt, als ein Busfahrer an der Kreuzung Zeppelinstraße/Ecke Breite Straße eine Gefahrenbremsung einleiteten musste. Auslöser für das Manöver war ein Fußgänger, der über die Straße lief.