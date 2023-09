Umfrage zum Park Sanssouci Mehrheit gegen Parkeintritt, aber für Zahlungen an die Stiftung

Die von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) veranlasste Bürgerbefragung zur Eintrittspflicht in den Park Sanssouci hat ein eindeutiges Ergebnis erbracht. Wie das Rathaus am Freitagnachmittag mitteilte, sind 81 Prozent der Potsdamer für weitere kommunale Zuschüsse an die Schlösserstiftung.