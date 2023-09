Umstrittener Wohnblock Staudenhof-Abriss nun wohl ab Oktober

Nach Verzögerungen will die kommunale Bauholding Pro Potsdam mit dem Abriss des Wohnblocks Staudenhof im Oktober beginnen. „Aktuell befinden wir uns noch im Vergabeverfahren des Rückbaus“, sagte eine Pro-Potsdam-Sprecherin den PNN jetzt auf Anfrage. Wenn diese Ausschreibung abgeschlossen sei, werde der Zeitplan fertig gemacht. „Wir gehen davon aus, dass die Rückbauarbeiten Anfang Oktober beginnen können.“ Dabei würden die Innen-Entkernung und der Abriss jener Gebäudeteile im Vordergrund stehen, die sich parallel zur Straße Am Kanal befinden - also zum Beispiel die frühere Apotheke.