Umweltfest Atommüll und Modekonsum

Die nukleare Entsorgung und der Modekonsum stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Umweltfests im Volkspark. Zum 14. Mal findet am Sonntag, dem 17. September, von 11. bis 17.30 Uhr der Markt für Klima- und Ressourcenschutz mit über 100 Beteiligten statt. Schwerpunkt des jährlich wechselnden Ausstellungsthemas ist 2023 die Modewelt mit ihren weitreichenden ökologischen und sozialen Folgen.

Ein weiterer Fokus wird auf die Suche nach einem Endlager für nukleare Abfälle gelegt. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ist mit einem Infomobil vor Ort, gibt in einer Ausstellung einen Überblick über das Suchverfahren nach einem dauerhaft sicheren Endlager in Deutschland, das seit 2017 läuft, und den aktuellen Stand. Auch die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerschaft im Rahmen des Suchverfahrens werden aufgezeigt.

Mehr Tramfahrten zum Volkspark und kostenloser Nahverkehr

Daneben wird auf dem Umweltfest am Sonntag auch der Potsdamer Klimapreis verliehen, der jährlich von der Landeshauptstadt Potsdam, den Stadtwerken Potsdam, dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und dem Energie Forum Potsdam e.V. ausgelobt wird.

Für eine ökologische An- und Abreise zum Umweltfest im Volkspark bietet der Potsdamer Verkehrsbetrieb ViP mehr Tramfahrten in den Potsdamer Norden. In der Zeit von 11 bis etwa 18 Uhr wird die Tramlinie 96 verdichtet und verkehrt mit zusätzlichen Fahrten zwischen Hauptbahnhof und Campus Jungfernsee. Die zusätzlichen Fahrten werden mit historischen Fahrzeugen und einer begrenzten Sitzplatzkapazität durchgeführt, wies der ViP hin. Die Nutzung von allen Bussen und Bahnen im Potsdamer Stadtgebiet ist an diesem Sonntag überdies kostenlos.