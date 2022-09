Umweltfest im Potsdamer Volkspark Nachhaltiger essen, wohnen und fahren

Sind Avocados wirklich klimaschädlicher als Rindersteaks? Wann lohnt sich eine Solaranlage auf dem Dach? Und wie müssen Städte aussehen, damit die Menschen sich umweltfreundlicher bewegen? Beim Potsdamer Umweltfest können sich Besucher:innen des Volksparks am Sonntag (18.9.) mit solchen Fragen auseinandersetzen. Ihnen steht es offen, sich an den Ständen von rund 100 Ausstellern aus der Region zu informieren, Vorträge anzuhören und Fakten zu checken.

Von 10 bis 17.30 Uhr wird das ehemalige Buga-Gelände zum 13. Mal zum „ökologischen Marktplatz“. Es soll bei dem Fest vor allem um die Frage gehen, wie der Alltag nachhaltiger gestaltet werden kann. Neben Tipps von Experten und verschiedenen Initiativen und Firmen bietet das Umweltfest auch Mitmach-Aktionen zum Ausprobieren für Kinder und Erwachsene.

Nahverkehr in Potsdam ohne Ticket

Um auch die Anfahrt zum Fest umweltverträglich zu gestalten, bietet der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) an dem Tag einen kostenlosen Nahverkehr in der Landeshauptstadt an. Wer Bus und Tram nutzt - nicht nur, um zum Volkspark zu fahren - darf das am Sonntag im Tarifbereich Potsdam-AB ohne Ticket tun. Zwischen Platz der Einheit und Campus Jungfernsee fahren an dem Tag auch historische Straßenbahnen.

Für Abokunden des ViP ist zudem der Eintritt zum Umweltfest frei, es muss nur die Abokarte gezeigt werden. Sonst kostet der Eintritt 1,50 Euro für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei.

Zum Programm des Fests gehört auch die Verleihung des Potsdamer Klimapreises. Dieser wird einmal jährlich an Schüler:innen und Potsdamer:innen für besonders innovative Ideen aus dem Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung vergeben. Die Auszeichnung wird um 13 Uhr überreicht.

