Umzug innerhalb Potsdams Fahrradservice vom Oberlinhaus jetzt in Babelsberg

Das Telefon steht nicht still und auch an der Tür der Fahrradwerkstatt auf dem Hauptgelände des Oberlinhauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße läutet es regelmäßig. Gerade schiebt wieder eine Frau ihr Rad über den Hof.

Die Babelsberger nutzen die Möglichkeit, ihre Fahrräder jetzt hier warten und reparieren zu lassen in großer Zahl. Sie leisten damit gleichzeitig einen Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen.

Und nicht nur die Babelsberger kommen hierher. Auch die Stammkunden sind der Werkstatt nach ihrem Umzug von der Halbinsel Hermannswerder nach Babelsberg gefolgt. „Wir sind hier sehr gut gestartet und müssen jetzt bereits Termine vergeben“, berichtet Gruppenleiter Jens Müller.

Gruppenleiter in der Babelsberger Fahrradwerkstatt ist Jens Müller. © Andreas Klaer

„Wir“, das sind Müller, fünf Beschäftigte mit Beeinträchtigungen und ein Auszubildender. Der Jüngste ist 26 Jahre alt. Der Älteste steht kurz vor dem Rentenbeginn. Sie bieten hier Arbeiten an, die jede andere Fahrradwerkstatt auch ausführt. Reparaturen aller Art vom Schlauchwechsel bis hin zum Ersatz von Felgen. Ebenso sind Durchsichten, Instandsetzungen und das Aufarbeiten alter Fahrräder möglich. Selbst das Einspeichen von Rädern gehört zum Repertoire.

Der einzige Unterschied, den die Kunden jedoch nicht mitbekommen, ist, dass es hier keine Normzeiten für die einzelnen Arbeiten gibt. „Für mich ist wichtig, dass ein Beschäftigter eine bestimmte Tätigkeit ausführen kann, nicht wie schnell er das kann. Das macht mich zufrieden und den Beschäftigten auch“, erläutert Müller das Prinzip.

Zu finden ist die Fahrradwerkstatt auf dem Hauptgelände des Oberlinhauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße 24. © Andreas Klaer

Die Werkstatt ist umfassend ausgerüstet, auf dem neuesten technischen Stand und zertifiziert. Das Ersatzteillager ist gut bestückt. Rahmen und Gabeln sind genauso vorhanden wie Bremsbeläge, Ketten oder Sättel.

Die Werkstatt Die Werkstatt befindet sich im Oberlinhaus, Rudolf-Breitscheid-Straße 24. Geöffnet ist sie montags, mittwochs und donnerstags von 7 bis 14.30 Uhr. An Dienstagen von 7 bis 15.30 Uhr und am Freitag von 7 bis 12 Uhr. Vor allem bei umfangreicheren Arbeiten wird empfohlen, vorab unter Tel.: (0331) 763 5262 anzurufen.

Nicht nur deshalb können sich die Kunden auf professionelle Reparaturen verlassen. Die Gruppe verfügt über einen großen Erfahrungsschatz. Müller selbst betreut die Werkstatt seit 19 Jahren. Eher zufällig war der gelernte Werkzeugmacher damals ins Oberlinhaus gekommen und blieb. „Ich habe große Freude daran, mit Menschen zu arbeiten und ihnen etwas weiterzugeben“, begründet er das. Dass es hier Menschen mit Beeinträchtigungen sind, stehe für ihn nicht im Vordergrund.

Daniel Grüneberg arbeitet seit 2008 in der Fahrradwerkstatt. Sein Wunsch war es immer, etwas mit den Händen zu arbeiten, ein Ergebnis zu sehen. Außerdem gefällt ihm, dass die Arbeit so abwechslungsreich ist. Mal sei das Licht, mal die Schaltung defekt, ein anderes Mal stehe ein kompletter Frühjahrscheck an. „Alles, was ich kann, hat mir Herr Müller beigebracht“, erzählt er. Und man lerne auch voneinander. Überhaupt sei der Zusammenhalt in der Werkstatt gut. Deshalb sei er gerne mit umgezogen nach Babelsberg. In der Werkstatt wird nur repariert und gewartet. Verkauft wird hier darüber hinaus nichts. „Wir sind kein Laden“, betont Müller.