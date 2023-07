Unfall in Babelsberg 16-Jährige stürzt auf Tramgleis und verletzt sich am Kopf

Eine Tramschiene ist am Sonntagabend einer jungen Radfahrerin in Babelsberg zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzte die 16-jährige Radlerin am Abend gegen 20 Uhr, als sie mit ihrem Gefährt auf der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs war. Unmittelbar am Ende der Tramhaltestelle in Höhe des Thalia-Kinos geriet sie in mit einem Reifen in die Schiene. Dabei verlor die Jugendliche das Gleichgewicht auf dem Fahrrad und fiel zu Boden.

Beim Sturz kam die 16-Jährige mit dem Kopf auf den Asphalt auf und verletzte sich, teilte die Polizei weiter mit. Herbeigerufene Rettungskräfte behandelten die leicht verletzte Radlerin zunächst vor Ort und brachten sie anschließend für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.