Unfall in Potsdam nach Niesreiz Mann fährt gegen Transporter auf der Nuthestraße

Ein unkontrollierbarer Niesreiz hat am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Nutheschnellstraße geführt. Das meldete die Polizei am Mittwoch. Demnach hatte ein 46-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er versuchte, ein Taschentuch aus der Mittelkonsole zu greifen. Dabei riss er das Lenkrad herum und kollidierte mit einem Transporter und einem Warnschildanhänger, die am Straßenrand standen.

Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.