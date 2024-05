Unfall mit fünf Fahrzeugen Sechs Personen in Potsdam bei Kollision verletzt

Bei einem schweren Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Mittwochnachmittag sechs Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 62-jähriger Lastwagenfahrer gegen 15.30 Uhr beim Abbiegen von der Jäger- in die Pappelallee von der Fahrbahn ab. Nach Angaben des Fahrers hatte er aufgrund von Kreislaufproblemen die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Der Laster kollidierte mit einem abbiegenden Auto und schob dieses in drei weitere, dahinterstehende Wagen. Sechs Personen wurden verletzt, drei von ihnen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt wurden.

Die Pappelallee war bis in die Abendstunden gesperrt. Gegen den Lastwagenfahrer wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.