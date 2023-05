Unfälle in Potsdam Autofahrer missachten Vorfahrt – zwei Radfahrer schwer verletzt

In Potsdam sind am Mittwoch bei zwei Verkehrsunfällen zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde in Bornstedt ein 31-jähriger Radfahrer, der Vorfahrt hatte, von einem Autofahrer beim Linksabbiegen angefahren. Im Fahrradanhänger befand sich nach Polizeiangaben ein Kleinkind, das bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt blieb. Der Fahrradfahrer habe sich aufgrund mehrerer Frakturen in ärztliche Behandlung begeben müssen.

Zu einem weiteren, ähnlich gelagerten Unfall kam es am Nachmittag in der Innenstadt. Dabei missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt eines 34-jährigen Radfahrers und fuhr diesen mit seinem Wagen an. Das Opfer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.