Unruhe bei der Potsdamer CDU Kreisvorstand weist Wahlanfechtungen zurück

Trotz zweier Beschwerden gegen die Wahl der CDU-Kandidaten für die Kommunalwahl in Potsdam wird diese nicht noch ein drittes Mal wiederholt. Die zwei Wahlanfechtungen gegen die Versammlung am 17. November seien als substanzlos zurückgewiesen worden, hieß es aus dem CDU-Vorstand am Freitag auf PNN-Anfrage. Den Beschluss dafür habe eine große Mehrheit des Vorstands in einem sogenannten Umlaufverfahren gefasst.

Wie berichtet hatte es bereits gegen die erste Wahl der Kandidaten zwei Einsprüche aus der Partei gegeben. Diese hatten dazu geführt, dass die CDU die Kandidaten erneut über mehrere Stunden wählen lassen musste. Schon während der Wiederholung hatten mehrere Unionsvertreter gemutmaßt, dass es erneut Widersprüche geben könnte. Als Drahtzieher werden Personen im CDU-Verband Stern-Drewitz-Kirchsteigfeld vermutet - von dort sollen dem Vernehmen nach auch die neuen Wahlanfechtungen gekommen sein. Dass solche Kandidatenlisten ordnungsgemäß zustande kommen, ist wichtig - schließlich entscheidet sich damit, ob eine Partei bei der Kommunalwahl antreten kann.