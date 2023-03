Unterkunft für Geflüchtete in Golm Mehr als 200 Fragen könnten unbeantwortet bleiben

Der Golmer Ortsbeirat hat der Stadtverwaltung mehr als 200 Fragen zu den geplanten Wohnungen für Geflüchtete zugeschickt und erwartet eine Beantwortung während der Ortsbeiratssitzung am Donnerstag (16. März) ab 18.30 Uhr im GO:IN, Am Mühlenberg 11. Die Fragen seien nach einem Aufruf des Ortsbeirats und durch die Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig (CDU) eingegangen, sagte Ortsvorsteher Kathleen Knier (parteilos). Ludwig hatte mit einem eigenen Flyer, der an die meisten Haushalte verteilt wurde, zur Teilnahme aufgerufen.

Laut Stadtverwaltung gingen dort mehr als 100 Fragen in der vergangenen Woche ein, weitere mehr als 60 Fragen seien am Montag übermittelt worden. Der Fachbereichsleiter Wohnen, Arbeit und Integration, Gregor Jekel, teilte Kathlen Knier per E-Mail mit, dass eine Beantwortung der Fragen „weder mit verträglichem Aufwand“ vorbereitet werden könne, noch dürfte der zeitliche Rahmen während einer Ortsbeiratssitzung dafür ausreichen. Außerdem erschließe sich nicht für alle Fragen ein öffentliches Interesse. Jekel bat den Ortsbeirat, sich auf die wichtigsten Fragen zu beschränken, die innerhalb eines „für die Gremienarbeit üblichen Zeitfensters von 30 Minuten“ besprochen werden könnten.

Kathleen Knier wies die Einwände zurück. Jekel selbst habe in der vergangenen Ortsbeiratssitzung am 23. Februar gebeten, im Vorfeld alle Fragen zu der geplanten Unterkunft zu sammeln. „Die Menge der Fragen scheint daraufhinzudeuten, dass ein hoher Informationsbedarf besteht“, so Kathleen Knier. Eine Gewichtung der Fragen oder eine Sortierung der Fragen nach den zuständigen Fachbereichen und der Pro Potsdam als Bauherrin obliege dem Ortsbeirat nicht. Ein zeitliches Limit sei im Gremium nicht üblich, schon gar nicht bei einem so großen Informationsbedarf, so Knier.

Mehr als 400 Wohnungen für Bedürftige

Die Stadt plant mit einem Sonderbauprogramm bis 2025 mehr als 400 Wohnungen für Geflüchtete, Obdachlose und Menschen in Wohnungsnot: in Fahrland, Am Stern, am Schlaatz, in Golm und in der Waldstadt.

Die Unterkünfte in Golm sollen für Geflüchtete vorbehalten sein. 78 Wohnungen in sieben Gebäuden für 300 Personen sind am Eichenweg geplant. 63 überwiegend kleine Wohnungen für 250 Menschen sollen am Kossättenweg entstehen. Bis Mitte 2024 sollen alle Wohnungen bezugsfertig sein.