Unterkünfte für Geflüchtete Awo plant Neubau am Lerchensteig

Das Flüchtlingsdorf der Potsdamer Arbeiterwohlfahrt in Potsdam-Nedlitz soll mit einem dauerhaften Neubau ausgestattet werden. Die Pläne dafür bestätigte Awo-Chefin Angela Schweers am Montag auf PNN-Nachfrage. Geplant seien 125 Plätze ab Anfang 2025, hatte jüngst die Sozialverwaltung im Rathaus die Pläne in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen öffentlich gemacht.

Schweers erklärte, der seit Jahren avisierte Neubau auf dem Gelände des Awo-Sozialdorfs am Lerchensteig 49 bis 51 sei der Ersatz für die bereits 2015 vor Ort aufgestellten Wohncontainer. Die Finanzierung des mit Drei- und Vier-Raum-Wohnungen ausgestatteten Gebäudes, das möglichst in kostensparender serieller Bauweise errichtet werden soll, übernehme die Stadt. Zu genauen Summen machte Schweers noch keine Angaben. Sie sagte aber: „Vor fünf Jahren wäre das sicher günstiger gewesen.“

Geplant sei ein nahtloser Übergang vor Ort, trotz der nötigen Bauarbeiten. Einen Bedarf für betreutes und begleitetes Wohnen werde es immer geben, so die Auffassung von Schweers. So könnten in dem Festbau neben Flüchtlingen auch andere Nutzer untergebracht werden, sollte der Bedarf bestehen.

Wie berichtet geht die Stadt auch in den kommenden Monaten von stetig steigenden Flüchtlingszahlen aus – dabei ist der Potsdamer Wohnungsmarkt quasi leergefegt und auch die vorhandenen Unterkünfte sind laut Rathaus mit jetzt rund 86 Prozent Auslastung fast voll belegt. Deswegen werden weitere neue Unterkünfte geplant.

Das geplante Gelände für das Flüchtlingsdorf am Jungfernsee. © Henri Kramer/PNN

Geklagt wird dabei gegen ein weiteres Vorhaben im Norden, ein auf maximal vier Jahre befristetes Containerdorf für bis zu 480 Menschen auf einer eigentlich als Naturdenkmal ausgewiesenen Brachfläche gegenüber der Haltestelle Campus Jungfernsee. Die Erteilung der dafür nötigen Baugenehmigung hat der Landschaftsschutzverein Berlin-Brandenburg unter Vorsitz des Berliner Rechtsanwalts Christoph Partsch beim Verwaltungsgericht Potsdam infrage gestellt.

Allerdings hält die Stadt an dem Vorhaben fest, bisher ist der Start für das Frühjahr 2024 avisiert. In Richtung des klagenden Vereins hieß es zuletzt, die von diesem vorgelegten faunistischen und floristischen Feldbeobachtungen stellten „keine belastbaren artenschutzrechtlichen Bewertungsgrundlagen dar“, so die Stadtverwaltung. Vor Ort findet derzeit eine sogenannte Kampfmittelberäumung statt.

Container-Auftrag vergeben

Und ferner sind nun auch schon die Container kurz vor der Beschaffung. Im Amtsblatt der Europäischen Union ist jüngst das Ergebnis zweier europaweiter Ausschreibungen für diese dann größte Potsdamer Unterkunft für Geflüchtete bekannt gemacht worden. Demnach hat die kommunale Bauholding Pro Potsdam die Lieferung und Errichtung von acht zweigeschossigen Unterkunftsgebäuden und einem eingeschossigen Sozialgebäude in Containerbauweise in Auftrag gegeben.

Gewonnen haben die dafür vergebenen zwei Aufträge die Conro Container GmbH aus der Nähe von Hamburg und die Recon Germany GmbH aus dem bayrischen Mittelfranken. Es gab laut den Angaben jeweils sechs Mitbewerber.

Neue Unterkunft am Kirchsteigfeld

Die Stadt setzt allerdings auf die Unterbringung an vielen Stellen. So war zuletzt bekannt geworden, dass neu auch im Kirchsteigfeld Platz für 100 Flüchtlinge entstehen soll: In der Eleonore-Prochaska-Straße 11, einem früheren Gewerbestandort. Ursprünglich war hier die Eröffnung für November angekündigt, nun steht als Starttermin April 2024. Schon für den Februar angekündigt sind weitere Container an der Asylunterkunft Marquardter Chaussee für 80 Menschen.

Ferner hatte das Rathaus mithilfe der Pro Potsdam ein Sonderwohnbauprogramm aufgelegt, in dem in verschiedenen Stadtteilen hunderte Wohnungen für Geflüchtete und andere bedürftige Menschen geschaffen werden. Laut der Liste eröffnen hier die ersten Gebäude in der Gluckstraße Am Stern und am Schlaatzer Wieselkiez auch im April 2024. Im Juni beziehungsweise August 2024 sollen die Vorhaben am Golmer Kossäten- und Eichenweg folgen – gegen Letztere hatte es allerdings auch Widerstand von Anwohnern gegeben.

In Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) schon mehrfach auf die unzureichende Finanzierung durch den Bund und das Land aufmerksam gemacht. Diese Millionenmehrausgaben führen – zusammen mit zum Beispiel der mangelnden Krankenhausfinanzierung – zu drohenden Rekorddefiziten für den Potsdamer Haushalt. Hier ist für das kommende Jahr ein Sparpaket zum Gegensteuern geplant.