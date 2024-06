Unwettergefahr in Deutschland Auch in Potsdam drohen schwere Gewitter und Hagel

In Potsdam drohen am Dienstagabend Hagel und schwere Gewitter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Demnach ist in der Landeshauptstadt und Umgebung bis Mittwochmorgen mit schweren Sturmböen zu rechnen – örtlich sind auch Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 120 Kilometern pro Stunde möglich. Lokal sei heftiger Starkregen möglich, auch über mehrere Stunden hinweg, so der DWD.

Am Dienstag werden zunächst insbesondere im Westen und in der Mitte Deutschlands schwere Unwetter erwartet. Ab dem späten Vormittag sollen sich einzelne kräftige Gewitter entwickeln. Gegen Abend werden dann auch im Osten Unwetter erwartet. (mit dpa)