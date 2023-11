Tagesspiegel Plus Upcycling statt Haute Couture : In Paris arbeitete Walid Shara für Stardesigner, in Potsdam veredelt er Gebrauchtes

2015 kam der 49-jährige Syrer nach Deutschland. Obwohl der Damenmaßschneider beste Referenzen hat, war die Jobsuche schwierig. Jetzt fühlt er sich angekommen.