Ursache für hohen Bleigehalt gefunden Schloss Charlottenhof in Potsdam öffnet wieder

Das seit vergangenem September geschlossene Schloss Charlottenhof soll am 1. Juli wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Das teilte der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), Frank Kallensee, auf Anfrage mit. Grund für die Schließung war ein im August 2023 festgestellter hoher Bleigehalt im Staub des Gebäudes. Die Schadstoffquelle sei nun ausfindig gemacht worden. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

„Es erfolgten erneute Prüfungen, um mögliche Schadstoffquellen zu ermitteln“, sagte Kallensee. Wände, Fenster- und Türanstriche seien entsprechend untersucht worden. Im Ergebnis hätten sich lösende Fensteranstriche als Ursache erwiesen. Die Fenster im Untergeschoss würden deshalb seit Mitte Februar fachgerecht saniert. Anschließend erfolge bis Ende Mai eine Feinreinigung der Fenster. In den Museumsräumen sei anschließend ebenfalls eine fachgerechte Reinigung geplant.

Hinter den blau-weißen Fensterläden des Schlosses Charlottenhof wurden erhöhte Bleiwerte gemessen. © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Einen Grenzwert für Blei in der Luft beziehungsweise im Staub gibt es nicht. Die SPSG habe für ihre Liegenschaften jedoch einen eigenen Prüfwert festgelegt, der überschritten worden sei, so Kallensee. Die Schließung des Schlosses sei eine „Vorsorgemaßnahme im Sinne der Gesunderhaltung von Besuchenden und Beschäftigten“.

Die Innenräume des fast 200 Jahre alten Schlosses Charlottenhof sind weitgehend im Original erhalten. Stark belastet sind die Räume nach früheren Angaben von Schlossbereichsleiterin Bianca Merz auch durch die an den Originaldachbalken aufgebrachten Holzschutzmittel PCP, Lindan und DDT. Maximal acht Stunden pro Woche dürfen sich SPSG-Beschäftigte deshalb in den Räumen aufhalten. Beim täglichen Öffnen und Schließen der Fensterläden tragen sie Handschuhe.

Laut SPSG liegt der bleihaltige Anstrich unter neueren Farbschichten. Bleihaltige Farben wurden bis in die 1960er-Jahre verwendet. Beim Lösen solcher Farbschichten gelangt Blei in den Staub. Aktuell würden aus diesem Grund auch die Anstriche der Fenster des Zivilkabinetthauses in der Allee nach Sanssouci komplett saniert, sagte Kallensee.