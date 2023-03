Vandalismus in Potsdam Familie Grün erneut beschädigt

Die bekannte Figurengruppe der „Familie Grün“ in der Brandenburger Straße ist erneut Opfer von Vandalismus geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei die Figur von Frau Grün im Kopf- und Halsbereich in der Nacht zu Sonntag beschädigt worden. Eine Gruppe Jugendlicher habe sich zuvor an der Skulpturengruppe zu schaffen gemacht. „Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Vandalen. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.“

Das Figurenensemble ist seit der Wiederaufstellung im Mai 2020 immer wieder Opfer von Vandalismus geworden. Die von Stadtverordneten zuvor ins Spiel gebrachte Schaffung einer Kopie in widerstandsfähigerem Polymerbeton war von der Tochter der Künstlerin abgelehnt worden - unter anderem, weil dann die für das Kunstwerk wichtige Farbgestaltung nicht genau reproduzierbar sei.

Das Anfang der 1980er Jahre eingeweihte ursprüngliche Figurenensemble des Künstlerehepaars Carola und Joachim Buhlmann hatte 2013 wegen irreparabler Schäden abgebaut werden müssen.

Zur Startseite