Vandalismus in Sanssouci Jahrhundertealter Dachschmuck und Putten zerstört

Erneut musste die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in ihrem Welterbepark Sanssouci Vandalismus an einem ihrer historischen Bauten feststellen. Wie die Potsdamer Polizei am Donnerstag bestätigte, wurden seitens der Stiftung erhebliche Schäden am Dachschmuck der Bildergalerie angezeigt. Die unbekannten Täter schlugen an mehreren Putten Finger ab und beschädigten ebenfalls auf dem Dachgesims aufgestellte Vasen, hieß es seitens der Polizei. Auch weitere originale Dachgestaltungselementen der Bildergalerie aus dem 18. Jahrhundert wurden gestohlen oder zerstört, darunter Zierblätter oder eine komplette Hand eines Putto.

Die Tat muss sich vor dem letzten Kontrollgang von Mitarbeitern der Schlösserstiftung am 31. März ereignet haben, teilte die Stiftung über die Polizei mit. Der materielle Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Stiftung auf mindestens 30.000 Euro. Der kulturhistorische Schaden sei darin noch nicht enthalten und könne noch nicht eingeschätzt werden.

Die Kriminalpolizei, die am Mittwoch gegen 11 Uhr informiert wurde, ergriff sofort Maßnahmen an der Bildergalerie und sicherte am Tatort Spuren. Gleichzeitig wird gegenwärtig geprüft, ob die neue Tat einen Zusammenhang zu einer Beschädigung an der Neptungrotte vor einem Monat - unmittelbar neben der Bildergalerie - hat. Vermutlich am Abend des 18. Februars hatten auch heute noch Unbekannte der auf der Attika des Bauwerks stehenden Marmorskulptur des Meeresgottes Neptun den kupfergetriebenen Dreizack aus der rechten Hand gebrochen und entwendet. Dabei wurden die fünf Finger der Figur sowie weitere Körperteile abgebrochen. Auch eine benachbarte Skulptur wurde beschädigt und mit einer SS-Rune beschmiert. Tage später fand sich der Dreizack auf einem Hinterhof einer Seitenstraße der Zeppelinstraße

Im Zuge der Ermittlungen fragt die Polizei: Wer hat in den letzten Tagen rund um die Bildergalerie Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit den Beschädigungen in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat Foto oder Videoaufnahme der Bildergalerie, die dabei helfen können, die Tatzeit weiter einzugrenzen und mögliche Täter ausfindig zu machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508 0 entgegen. Aufgrund einer Cyberattacke auf das Internetangebot der Brandenburger Polizei, können Informationen derzeit nicht online übermittelt werden. Auch das Bürgerportal im Internet ist zur Zeit nicht nutzbar, so die Polizei

