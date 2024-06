Vandalismus Stadtjugendring fordert mehr legale Graffiti-Flächen

Der Stadtjugendring Potsdam (SJR) kritisiert den Diskurs über Vandalismus und Jugendliche in Babelsberg: „In der Vergangenheit gab es durch verschiedenste Akteur*innen Schuldzuweisungen an das Fanprojekt Babelsberg und an junge Menschen im Allgemeinen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten“, heißt es in einem Positionspapier des SJR. „Mit einigen Bedenken betrachten wir die verstärkten Kontrollen durch das Ordnungsamt und die geplante Erhöhung der Polizeipräsenz in Abend- und Nachtstunden“, so weiter.