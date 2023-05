Vasen und Gitter gestohlen Entsetzen nach Diebeszug über Bornstedter Friedhof in Potsdam

Unbekannte Diebe haben historische Grabgitter und andere Dekorationen von dem bekannten Friedhof in Bornstedt gestohlen. Das hat die Polizei am Dienstag bekannt gegeben. Demnach fiel der Diebstahl bereits am Montag auf.

Unter anderem seien Grabeinfassungen aus Metall sowie steinerne Dekorationen, die fest verankert oder einbetoniert waren, entwendet worden. Nun werde wegen schweren Diebstahls und der Störung der Totenruhe ermittelt, so die Polizei. Zugleich sucht man nach möglichen Zeugen.

Friedhofsverwalterin Ulrike Maria Bens sagte den PNN auf Anfrage, derartigen Vandalismus habe sie noch nicht erlebt, immer noch sei sie entsetzt. Auch in der Kirchengemeinde sei man fassungslos, niemand könne sich an so einen Vorfall erinnern.

Auf dem Friedhof wird mit Handzetteln auf den Diebstahl aufmerksam gemacht. © Ottmar Winter PNN

Betroffen ist laut Bens zum Beispiel das Grab des Architekten Johann Heinrich Haeberlin, der 1866 dort beigesetzt worden war und unter anderem das Krongut Bornstedt nach einem Brand 1846 wieder aufbaute. Fehlen würden ferner drei größere Vasen aus Sandstein, die teils erst in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert worden waren. Herausgebrochen ist laut Bens auch eine Metallpforte am Grab des 1908 verstorbenen Geheimrats Hermann von Lucanus, ebenso ein Eisenzaun vom Grab eines früheren Majors.

So sah die verschwundene Vase aus. © Ottmar Winter PNN

Der historische Bornstedter Friedhof gilt als die bekannteste Gräberstätte in Potsdam, hunderte bekannte Persönlichkeiten haben dort in den vergangenen Jahrhunderten ihre letzte Ruhe gefunden.

Von diesem Grab wurde eine Metallpforte entwendet. © Ottmar Winter PNN

Schon mehrfach in diesem Jahr hatte die Polizei von schwerwiegenden Vandalismus-Fällen im nahen Park Sanssouci berichtet. Wie dieser gehört auch der Bornstedter Friedhof zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Polizei prüft wie berichtet bereits einen Zusammenhang zwischen den Fällen – bisher sind allerdings noch keine Ermittlungserfolge bekannt geworden.