Vegane Küche in Potsdam Nicht nur für junge Leute – das Lokal Udonge

Wer auf tierische Lebensmittel verzichtet und dennoch auch mal gut auswärts essen möchte, der ist im Restaurant Udonge in der Lindenstraße 13 an der richtigen Adresse. Zwar bieten viele Restaurants in Potsdam auf ihrer Karte auch vegane Gerichte an, doch im Udonge wird ausschließlich vegan gekocht.

Die Einrichtung ist klassisch, viel Holz, kein Kitsch. Nur der Buddha darf nicht fehlen. Er steht in der asiatischen Küche für gesunde Ernährung. Die 30 Plätze sind an kleinen Tischen. Wer es gemütlich mag, kann sich für die Couch entscheiden. Gekocht wird in einer offenen Küche.

Vegan und vegetarisch in Potsdam Das Buchungsportal Holidu hat 2023 in einer Studie Städte identifiziert, die gut für Veganer und Vegetarier geeignet sind. Potsdam belegte mit 4,31 veganen und vegetarischen Restaurants je 100.000 Einwohner den 17. Platz. So gibt es hier fünf rein vegetarische und drei rein vegane Restaurants. Doch auch viele andere Lokale bieten pflanzliche Gerichte an.

Que Phuong Bui und Chi Nguyen, die in Babelsberg und in der Brandenburger Straße bereits die Subba-Restaurants betreiben, haben sich in ihrem dritten Laden bewusst für die vegane Küche entschieden. Zum einen hätten Gäste immer öfter nach veganen Gerichten gefragt. Zum anderen ist Chi Nguyen sicher: „Wenn man das richtig machen will, in guter Qualität, muss man in der Küche alles exakt trennen.“ Das heißt, Töpfe, Pfannen und Bestecke jeweils für vegane oder für vegetarische Gerichte.

Wir wollen auch skeptische Gäste an die vegane Küche heranführen. Chi Nguyen, Restaurant Udonge

Das Ehepaar, das Anfang der 2000er-Jahre aus Vietnam zum Studium nach Potsdam kam, hat lange nach passenden Räumen in der Innenstadt gesucht. Der Standort Lindenstraße liegt vermeintlich etwas abseits. Doch das ist kein Problem. „Viele Gäste kommen ja ganz bewusst zu uns“, weiß Nguyen. Oder sie finden das Restaurant zufällig.

So wie Susanne Brunsch und Clarissa König. Die Berlinerin und ihre Freundin aus Kalifornien sind nach einem Besuch im Park Sans Souci hier eingekehrt. „Wir lieben beide die asiatische Küche und sind total begeistert von dem leckeren Essen“, erzählt König. Und Brunsch ergänzt: „Es ist alles so liebevoll zubereitet, im Jasmintee sind richtige Blüten. Wir haben die richtige Wahl getroffen.“

Bevor die Gastronomen das Udonge eröffnet haben, haben sie überlegt, welche Gäste ihre Zielgruppe sein könnte. „Wir hatten die jungen Leute im Blick, die sich bewusst vegan ernähren wollen“, erinnert sich Nguyen. Das ist ganz anders gekommen. Es kommen junge Familien mit Kindern genauso wie junge Erwachsene mit ihren Eltern, denen sie zeigen wollen, dass veganes Essen durchaus schmackhaft ist.

Der Koch hilft, einen Traum zu verwirklichen

Dass viele Gäste – auch in den sozialen Medien – vor allem das schmackhafte Essen loben, liegt nach Nguyen an ihrem großartigen Koch. „Wir kennen ihn schon seit unserem Studium, als wir alle in der Gastronomie gejobbt haben. Jetzt hilft er uns, unseren Traum zu verwirklichen.“

Die Karte im Udonge umfasst etwa 25 Gerichte. Sehr viel Tofu, sehr viel Seitang und natürlich eine große Auswahl Gemüse dominieren das Angebot. Doch manche Gäste stutzen auch über „veganes Hünchen“ oder „veganes Rindfleisch“. Das dürfe ja wohl nicht sein, hätten sich neulich zwei Damen empört.

Wechsel vom BWL-Studium in die Gastronomie

Doch Nguyen kann das erklären. „Wir wollen mit diesen Gerichten, skeptische Gäste an die vegane Küche heranführen, ihnen zeigen, dass veganes Essen sehr gut schmecken kann.“ Außerdem erreiche man damit, dass die Karte nicht so langweilig wirke.

Die Eltern zweier Kinder haben die Entscheidung, nach ihrem BWL-Studium in die Gastronomie zu wechseln, nie bereut. „Es ist oft schwierig. Aktuell steigen die Preise für Gemüse. Aber wir sind überzeugt, dass Arbeit Spaß machen muss und uns macht es großen Spaß, Kunden zu bedienen und zu erfreuen“, fasst Nguyen zusammen. Wenn die Gäste dann noch mit einem Lob wieder gehen, wie Brunsch und König, dann sei die Freude noch größer.