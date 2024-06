Vegane Restaurants in Potsdam Die fünf besten Adressen für veganen Genuss

Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2023 leben rund drei Prozent der Menschen in Deutschland vegan. Wer ausschließlich pflanzliche Lebensmittel verzehren möchte, findet in Potsdam sicher in fast jedem Restaurant einen passenden Salat. Restaurants, die ausschließlich vegan kochen und backen, gibt es jedoch nur fünf. Sie sind alle in der Innenstadt.