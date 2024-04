Verdacht auf Brandstiftung Feuer auf Hochhaus-Vordach in Potsdam

In der Potsdamer Innenstadt ist am Montagabend auf dem Vordach eines Hochhauses ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen war Dachpappe in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Personen seien nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht in Gefahr gewesen, so die Polizei. Teile der Fassade des Hochhauses in der Straße Wall am Kiez wurden durch Ruß beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Das Feuer war gegen 21 Uhr ausgebrochen.