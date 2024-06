Verdächtiger entkommt Autos in Potsdam-West in Brand gesetzt

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos in Potsdam-West in Brand gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zündeten die Täter in der Stormstraße zunächst einen Wagen an, dann sprangen die Flammen auf ein weiteres Fahrzeug über. Das teilte die Polizeidirektion West mit. Die Feuerwehr löschte die brennenden Autos.

Ein Verdächtiger konnte entkommen. Polizisten hatten den dunkel bekleideten Mann in der Nähe des Brandorts entdeckt. Als sie ihn kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bereits im Frühjahr wurden in Potsdam-West mehrfach Autos angezündet.