Verfolgungsjagd durch Potsdam 16-jähriger Berliner flieht mit Auto vor der Polizei

Ein erst 16-jähriger Berliner hat sich in der Nacht zum Samstag in Potsdam eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen vier Uhr wollten Polizisten, nach Darstellung der Behörde, einen Ford Focus in der Innenstadt kontrollieren. Dieser sei plötzlich losgefahren. Der Fahrer habe versucht, mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Glienicker Brücke zu flüchten. Er wurde dann in Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei in einem angrenzenden Waldstück ausfindig gemacht.

Der Jugendliche wurde noch am Samstag seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn wird nun wegen des Anfangsverdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt. Im Zuge des Einsatzes stellte die Polizei auch fest, dass das Kennzeichen an dem Ford zuvor als gestohlen gemeldet worden war.