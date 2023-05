Verhandlungen sind gescheitert Bayrisches Haus wird doch kein Flüchtlingsheim

Die einstige Luxusherberge „Bayrisches Haus“ wird doch keine temporäre Unterkunft für geflüchtete Menschen. Das teilte Stadtsprecherin Juliane Güldner auf PNN-Anfrage mit. „Die Verhandlungen wurden einvernehmlich beendet“, so Güldner. Nähere Hintergründe nannte sie nicht. Die neuen Eigentümer des Hauses am Wildpark-West hatten es wie berichtet ohnehin als Privatklinik nutzen wollen, dann kam die Idee der zeitweisen Zwischennutzung für einige Dutzend Flüchtlinge.

Allerdings ist die Dynamik beim Zustrom neuer Flüchtlinge etwas zurückgegangen. So seien in den ersten beiden Monaten des Jahres noch rund 140 Menschen aus der Ukraine in Potsdam angekommen – seit März aber nur noch knapp 80.

Unverändert sei hingegen der Zustrom jener Menschen, die auf anderen Fluchtrouten nach Brandenburg kämen. Hier hatte Potsdam in diesem Jahr schon Platz für 300 Personen schaffen müssen. Der Auslastungsgrad in den dafür geschaffenen Unterkünften betrage derzeit 83,8 Prozent, bezogen auf die nutzbaren Plätze.

In der Notunterkunft der Orangerie in der Biosphäre seien zum Beispiel mehr als 50 von 98 Plätzen belegt, was einem Auslastungsgrad von 52 Prozent entspricht. Hier hatte die Stadt zuletzt auf Anfrage des CDU-Stadtverordneten Lars Eichert erklärt, man wolle die Biosphäre nur bis möglichst Ende August nutzen.

Die Stadt zahle dafür an ihre kommunale Betreibergesellschaft rund 26.000 Euro Mietzins pro Monat. Für Wachsschutz und Betriebskosten seien 34.000 Euro pro Woche fällig, hieß es.